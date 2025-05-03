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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!

        Adana'da, bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Mehmet Ayaz'ın, yanında yaralı bulunan sevgilisi 17 yaşındaki N.C., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sırasında "Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni darp ediyor' diye mesaj gönderen N.C., "Kasten öldürme" suçlaması ile tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:40 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:43
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        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
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        Adana'da kan donduran olay, 20 Nisan'da saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi.

        SEVGİLİ ÇİFT SOHBET EDİYORDU

        24 yaşındaki Mehmet Ayaz, olay yerinde ölü bulundu.
        24 yaşındaki Mehmet Ayaz, olay yerinde ölü bulundu.

        DHA'daki habere göre pastacı Mehmet Ayaz (24) ile lise öğrencisi sevgilisi N.C. (17) bir süre gezdikten sonra mezarlık yakınlarında otomobili park edip, inerek sohbet etmeye başladı.

        "MEHMET BENİ DARP EDİYOR" MESAJI ATTI

        Bu sırada N.C., iddiaya göre, Ayaz'a ayrılmak istediğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile N.C., bir arkadaşına cep telefonuyla, 'Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni darp ediyor' diyerek mesaj gönderdi.

        İKİSİ DE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ BULUNDU

        Olay yerine gelen arkadaşları, çifti göğüslerinden bıçaklanmış halde yerde yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        BİRİ ÖLMÜŞTÜ DİĞERİ YARALIYDI

        İhbarla olay yerine gelen ekipler, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan N.C. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçak da Ayaz'ın yattığı yerin yakınında bulundu. Ayaz'ın cenazesi otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        "AYILDIĞIMDA BIÇAKLANDIĞINI GÖRDÜM"

        Hastanede tedaviye alınan N.C., polise verdiği ilk ifadesinde, "Gündüz Mehmet ile buluşup, gezdikten sonra araçta sohbet ediyorduk. Ayrılmak istediğimi söylediğimde beni bırakmayacağını söyledi. Tartışma büyüyünce beni bıçakladı. Ayıldığımda ise onun da bıçaklandığını gördüm" dedi. Tedavisi tamamlanan N.C., önceki gün taburcu edilip, savcılığa götürüldü. Önceki ifadesini tekrarlayan N.C., suçsuz olduğunu öne sürdü.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

        Soruşturmayı yürüten savcılık, mevcut deliller doğrultusunda N.C.'yi 'Kasten öldürme' suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan N.C., tutuklandı.

        DETAYLI OTOPSİ BEKLENİYOR

        Olay yerinde bulunan delillerin Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelemeye alındığı, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek detaylı otopsi raporunun beklenildiği bildirildi.

        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
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        #adana
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