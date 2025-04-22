Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!

Adana'da olay, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ayaz (24), kız arkadaşı Nazlısu C. (17) ile göl tarafına gitti. İddiaya göre Nazlısu C., Ayaz'dan ayrılmak istediğini söyledi.

"BENİ DÖVÜYOR" DİYE MESAJ ATTI

Mehmet Ayaz'ın cansız bedeni bulundu.

İkili arasında tartışma çıkınca Ayaz, genç kızı darp etti. Nazlısu C., korku ve panik içinde bir kız arkadaşına, "Mehmet beni dövüyor, kurtarın" diye mesaj attı.

İKİSİ DE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Nazlısu C.'nin mesaj attığı arkadaşının erkek kardeşi olay yerine geldiğinde, genç kız ve Ayaz'ı yaralı halde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.