Ergin Ataman, 'Mola alsana Ergin Ataman' tezahüratları sonrası sahayı terk etti!
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efesli taraftarların kendisine yönelik, "Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarının ardından sinirlenerek maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off çeyrek final dördüncü maçında İstanbul'da karşı karşıya gelirken, mücadeleyi 85-82 kazanan temsilcimiz Efes, seriyi 2-2'ye getirdi.
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Karşılaşmaya ise taraftarlarla Ergin Ataman arasında yaşanan gerginlik damgasını vurdu.
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Karşılaşmanın son anlarında lacivert-beyazlı taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında sözlü düello yaşandı.
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Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
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Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi.
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Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.
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