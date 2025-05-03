Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Sivasspor maçında attığı gollerle bu sezon toplam gol sayısını 33'e çıkardı. 2022-2023 sezonunda Napoli'de forma giyerken 31 gol atan yıldız golcü, Galatasaray formasıyla 33 gol atarak kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.
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Galatasaray'da Victor Osimhen fırtınası esmeye devam ediyor.
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Nijeryalı forvet, Sivasspor'a karşısında takımı adına 2 gol atarak bu sezon toplamda 33 gole ulaştı.
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KARİYER REKORUNU KIRDI!
2022-2023 sezonunda Napoli'de forma giyerken 31 gol atan yıldız golcü, Galatasaray formasıyla 33 kez rakip fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.
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GÖZÜ JARDEL'İN REKORUNDA
Şimdiye kadar tüm kulvarlarda 37 maçta 33 gol atan Osimhen iki gol daha bulması halinde ise Mario Jardel’in rekorunu kıracak.
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SÜPER LİG'DE GOL KRALI!
Osimhen, Süper Lig'de görev aldığı 27 müsabakada 24 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız forvet, bu performansıyla da ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.
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UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 33 gol kaydetti.
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