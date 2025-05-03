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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 kişinin silahından çıkan kurşunlarla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi! | Son dakika haberleri

        3 kişinin silahından çıkan kurşunlarla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!

        Kars'ta, kaldırımda akülü arabası ile oynarken bir düğün salonuna açılan ateşte 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ'ın ölümüne ilişkin davada yargılanan tutuklu 3 sanık için savcı, olası kastla değil; "Çocuğu kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 13:15 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:15
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        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
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        Kars'ta olay, 29 Ekim 2024'te öğle saatlerinde İnönü Caddesi'ndeki bir düğün salonuna meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan bir grup, düğün salonuna ateş etti.

        POYRAZ BAŞINDAN VURULDU

        DHA'daki habere göre düğün salonunda bulunanlar da silahla karşılık verdi. Bu sırada salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan Muhammet Poyraz Erdağ (6) başından ağır yaralandı.

        9 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

        Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıklarını belirlediği M.A., A.A., Y.Y., Y.Y.,K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A.'yı gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden K.Y., Y.Y.,Y.Y., A.A. ve M.A. tutuklandı.

        3 KİŞİNİN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLARLA VURULMUŞ

        Tutuklu bulunan 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydeden görüntülerin de yer aldığı iddianamede; Muhammed Poyraz Erdağ'ın K.Y., Y.Y. ve Y.Y.'nin silahlarından çıkan kurşunla öldüğü belirtildi.

        SAVCI "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" CEZA İSTEDİ

        Tutuklu sanıklar K.Y., Y.Y. ve Y.Y.'ye 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen iddianamede, "Muhammed Poyraz Erdağ'a yönelik eylemlerinin şeklen olası kast olabileceği görülse de olayın meydana geldiği yerin Kars'ın en işlek caddelerinden birisi olması, olayın şekli, zamanı ve meydana getirdiği infial dikkate alındığında çocuğun iştirak halinde kasten öldürülmesi suçundan cezalandırılmaları gerekir" denildi.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Diğer tutuklu sanıklar A.A. ve M.A. hakkında ise hasımları olan sanıklara yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianame, Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
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