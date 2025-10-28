Habertürk
        Galatasaray, seriyi sürdürmek istiyor - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, seriyi sürdürmek istiyor

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'ya konuk olacak. Turnuvaya 3'te 3 yaparak başlayan Sarı Kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:57 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:57
        Galatasaray, seriyi sürdürmek istiyor!
        FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile karşılaşacak.

        İtalya'nın Vicenza kentindeki Livio Romare Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

        Bu sezon B Grubu'nda 3'te 3 yapan Galatasaray Çağdaş Faktoring, namağlup bir şekilde ilk sırada yer alıyor.

        Organizasyonda 2 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunan Beretta Famila Schio ise grupta ikinci sırada yer alıyor.

        SON MAÇI SARI-KIRMIZILI EKİP KAZANDI

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sezon Beretta Famila Schio ile oynadığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, B Grubu ilk hafta maçında 9 Ekim Perşembe günü konuk ettiği İtaya temsilcisini 73-70 yendi.

