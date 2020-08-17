Mali açıdan zor günler geçiren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle dar boğaza düşen kulüplerimiz, kadro maliyetlerini aşağı çekmeye çalışırken Galatasaray savunmada bunu başarabildi. Sarı-kırmızılılar, üç sezon öncesine göre savunma oyuncularına ödediği maaşı neredeyse yarı yarıya indirdi!

2017-18 sezonunda kadrosunda Maicon, Serdar Aziz, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Koray Günter, Jason Denayer (kiralık),Yuto Nagatomo (yarım sezon kiralık),Iasmin Latovlevici, Hakan Balta, Mariano, Linnes ve Tarık Çamdal bulunan Galatasaray, bu 13 oyuncuya toplamda 16 milyon 600 bin Euro ödüyordu.

Söz konusu oyunculardan bugün kadroda sadece üçü bulunurken Donk sözleşmesinde indirime gitti, Linnes'e ise zam yapıldı. Yarım sezonluk Nagatomo'yla daha sonra sözleşme imzalanırken Japon futbolcuyla yeni sözleşme imzalanmadı, yerine Marcelo Saracchi kiralandı. Galatasaray 2020-21 sezonu öncesindeki 10 savunma oyuncusuna yaklaşık 7 milyon 700 bin Euro ödeyecek. Omar Elabdellaoui transferinin açıklanmasının ardından ise bu rakam yaklaşık 9 milyon 200 bin Euro'ya çıkacak.

MAICON & SERDAR GİTTİ, LUYINDAMA & MARCAO GELDİ

2 milyon 200 bin Euro alan Maicon ile 2 milyon Euro alan Serdar Aziz'le yollarını ayıran Galatasaray, yerlerine Chaves'ten Marcao, Standard Liege'den Christian Luyindama'yı transfer etmişti. Oyuncuların bonservislerine yatırım yapan ancak sözleşmelerini düşük tutan sarı-kırmızılılar, Luyindama ile 1 milyon Euro, Marcao'yla ise 850 bin Euro'luk mukaveleler yaptı.

RYAN DONK SÖZLEŞMESİNDE İNDİRİME GİTTİ

2017-18 sezonunda 1,5 milyon Euro'luk sözleşmesi bulunan ve 2018-19'da yeni mukavele imzalayan Ryan Donk, geçen sezon Galatasaray'dan 1 milyon 895 bin Euro garanti ücret kazanmıştı. 34 yaşındaki savunmacı 1 yıllık yeni imza atarken önümüzdeki sezon alacağı garanti ücreti de 515 bin Euro'ya indirdi.

OMAR ELABDELLAOUI DE MARIANO'DAN AZ KAZANACAK

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Omar Elabdellaoui transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken Norveçli oyuncuyla 1,5 milyon Euro'luk anlaşma sağlandığı öğrenildi. Galatasaray, 2 milyon 300 bin Euro kazanan Mariano'yla da yollarını ayırırken yerini doldurduğu Elabdellaoui ile de yaklaşık 800 bin Euro'luk tasarruf sağladı.