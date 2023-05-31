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Metin Öztürk: Şampiyonluk kupası derbiye gelecek

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, MKE Ankaragücü deplasmanında gelen 23. şampiyonluğun ardından açıklamalar yaptı. Icardi transferiyle ilgili konuşan Öztürk, şampiyonluk kupasının Fenerbahçe derbisine geleceğini duyurdu

Giriş: 31.05.2023 - 01:32 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray, şampiyonluk kupasını ne zaman kaldıracak? Metin Öztürk açıkladı: Fenerbahçe maçında...
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk zaferin ardından açıklamalar yaptı. Beyaz TV'ye konuşan Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ICARDI KALACAK MI?

"Çalışmalarımız o yönde, Erden Timur büyük bir çaba gösteriyor."

"KUPA DERBİYE GELECEK"

"TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek!"

FENERBAHÇE ALKIŞLAR MI?

"Fenerbahçe, bizim kardeşimiz... Alkışlarlar ya da alkışlamazlar... Bu onların bileceği iş."

"DERBİYE GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ"

"Fenerbahçe derbisine galibiyet için çıkacağız. Perşembe gününden itibaren Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlarız. Fenerbahçe'yi de geçer, ağzımızın tadıyla şampiyonluğu kutlarız. Sonrasında Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başlarız."

"ERDEN TİMUR YOL ARKADAŞIMIZ"

"Erden Timur yol arkadaşımız. Yönetim olarak beraber bu işleri yürüttük."

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