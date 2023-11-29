Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

ZORLU ATMOSTER BEKLİYOR

Galatarasay-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftarın izleyeceği bildirildi. Bu sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılıların, kritik Manchester United müsabakasında da en önemli kozlarından biri taraftarı olacak. İngilizler'in "İstabul Cehennemi" olarak tanımladığı RAMS Park'ta ManU'yu zorlu bir atmosferin beklediğinin altı çizildi.