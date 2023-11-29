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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? - Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu Puan Durumu - GS haberleri - Futbol Haberleri

        Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı sarı-kırmızılılar kazanırsa ikinci tur için önemli bir adım atacak. A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen Cimbom, 4 puan topladı. Peki Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:44
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Aslan kritik virajda... 4 puanı olan sarı-kırmızılılar, bugün 3 puanla son sıradaki Manchester United'ı evinde ağırlıyor. İki takım arasındaki ilk maçı Cimbom deplasmanda 3-2 kazanmıştı. 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. EXXEN'den yayınlanacak müsabakayı sarı-kırmızılılar kazanırsa ikinci tur için önemli bir adım atacak.

        • 2

          2. TUR BİLETİ İÇİN 3 FARKLI HESAP

          * Aslan, A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

        • 3

          * Kopenhag Almanya'da Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray İstanbul'da Manchester United'ı devirirse, sarı kırmızılılara son hafta Danimarka deplasmanında 1 puan yetecek.

        • 4

          * En olumsuz senaryoda bile Galatasaray'ın grupta son düdüğe kadar şansı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'a yenilmesi durumunda Kopenhag'ı devirmek zorunda ve bu denklemde Manchester United'ın, son maçında Bayern Münih'e puan kaybetmesi gerek.

        • 5

          Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, bugünkü karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.

          Cimbom, taraftarı önünde M.United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. Cimbom son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

        • 6

          PUAN DURUMU

          A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

        • 7

          Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi. Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

        • 8

          ZORLU ATMOSTER BEKLİYOR

          Galatarasay-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftarın izleyeceği bildirildi. Bu sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılıların, kritik Manchester United müsabakasında da en önemli kozlarından biri taraftarı olacak. İngilizler'in "İstabul Cehennemi" olarak tanımladığı RAMS Park'ta ManU'yu zorlu bir atmosferin beklediğinin altı çizildi.

        • 9

          İSTANBUL'A KAYBETMEDİ

          Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United ile iç sahada yaptığı 3 maçta da mağlup olmadı. İki takım, aralarındaki rekabette 4 maçı İngiltere'de, 3 müsabakayı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.

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