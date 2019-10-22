Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor. Devler Ligi'nin ilk haftasında Club Brugge'a ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada PSG'ye sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı. A Grubu'nun diğer maçında Club Brugge, sahasında PSG ile karşılaşıyor.

Galatasaray - Real Madrid maçı Habertürk Spor editörleri Ahmet Hamdi Girgin ve Ahmet Selim Kul'un canlı anlatımıyla HT Stüdyo'da!

GALATASARAY - REAL MADRİD

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Daniele Orsato

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone

TEKNİK DİREKTÖR: Galatasaray

REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

A GRUBU PUAN DURUMU

Takım O G B M A Y Av. P 1- PSG 2 2 0 0 4 0 4 6 2- Club Brugge 2 0 2 0 2 2 0 2 3- Galatasaray 2 0 1 1 0 1 -1 1 4- Real Madrid 2 0 1 1 2 5 -3 1

FALCAO YOK

Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid maçının kadrosuna yer almıyor.

REAL MADRİD'DE 6 EKSİK

Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, İstanbul'a getirilmedi.

GALATASARAY GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemlerde adeta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 28 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi. 17 kez kaybeden Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

SON 9 MAÇTA GALİP GELEMEDİ

Galibiyet hasretini geçen sene Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek noktalayan Galatasaray, daha sonra yine kötü sonuçlara imza attı.Cimbom, Lokomotiv Moskova maçının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. Avrupa Ligi'ne ise birer beraberlik ve yenilgiyle veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 9 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 11 gole engel olamadı.

282. RANDEVU

- Galatasaray, Avrupa kupalarında geride kalan 281 maçında 99 galibiyet elde ederken, 108 mağlubiyet yaşadı.

- Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan Galatasaray'ın müzesinde birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa bulunuyor.

- Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bir kez yarı final, 2 defa da çeyrek final oynayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasına kaldı.

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada 56 maçta 22 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşadı.

TERİM İLE 75. AVRUPA MAÇI

- Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında oynadığı 74 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 28 yenilgi yaşadı.

- Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

İSPANYOL TAKIMLARI

- Galatasaray, İspanyol ekipleriyle yaptığı 31 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

- Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelirken, 3 müsabakayı sarı-kırmızılılar, 4 maçı ise eflatun-beyazlılar kazandı.

- Galatasaray, 2000 UEFA Süper Kupa maçında rakibini 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

- Real Madrid, bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken 3 kez mağlup oldu.

EVİNDE 13 MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada yenilmezlik serisi 13 maç oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999'da İngiltere'nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, 19 Mart 2002'deki Barcelona karşılaşmasıyla sona erdi.