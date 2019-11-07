Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu ne? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak mı? soruları sarı kırmızılıların bu akşam Real Madrid karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetin ardından soruluyor. Galatasaray bu akşamki skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, grupta kalan 2 maçta UEFA Avrupa Ligi maçlarına katılmak için mücadele edecek. Galatasaray'ın Avrupa maçlarına dair detaylar haberimizde.

GALATASARAY PUAN DURUMU - 6 KASIM

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubunda geride kalan 2 maçta PSG ve Club Brugge ile karşılaşacak. Galatasaray bu karşılaşmaları kazanıp grubu 3. sırada tamamlarsa, UEFA Avrupa Ligi maçlarına katılmaya hak kazanacak.