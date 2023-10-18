Galatasaray PAOK basketbol maçı hangi kanalda? GS PAOK basketbol maçı canlı yayın bilgileri
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray Ekmas, ilk maçında köklü Yunan temsilcisi PAOK'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Grupta PAOK'un yanı sıra Hapoel Jarusalem ve Benfica ile mücadele edecek sarı kırmızılıların ilk maçına dair tüm bilgileri bir araya getirdik1
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Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlıyor. Bu akşam oynanacak zoru mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve karşılaşmanın bilet fiyatlarını bir araya getirdik...
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GALATASARAY PAOK MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray PAOK basketbol maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.
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GALATASARAY PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray PAOK basketbol maçı Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY PAOK MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Court Side Yan 1. Sıra P1 : ₺3.500,00
Court Side Yan 2. Sıra P2 : ₺2.500,00
Saha İçi Pota Arkası 1. Sıra P1 : ₺2.500,00
Saha İçi Pota Arkası 2. Sıra P2 : ₺2.000,00
Saha İçi Pota Arkası 3. Sıra P3 : ₺1.750,00
Saha İçi 1 : ₺500,00
Saha İçi 2 : ₺500,00
Tribün 1 : ₺200,00
Tribün 2 : ₺200,00
Tribün 3 : ₺100,00
Tribün 4 : ₺75,00