Telafisi olmayacak bir maça çıkacaklarını kaydeden İmparator'un, "Ligde gösterdiğimiz performansla taraftarımızı sevindirdik. Aynı başarıyı Avrupa yolunda da gerçekleştirelim. Sezonun henüz başında 3-4 günde bir maç oynamaya başladık. Bu tempoyu kaldırabilecek güçteyiz. UEFA Avrupa Ligi'ne bu seviyede veda etmek size yakışmaz. Bu yüzden hataya yer yok" sözleriyle öğrencilerine seslendiği kaydedildi.