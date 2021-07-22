Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. tur ilk maçında PSV ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibine 5-1 mağlup oldu. Peki Galatasaray'ın tur atlama ihtimalleri neler?



GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

UEFA'nın deplasman golünü kaldırması nedeniyle Galatasaray'ın PSV'yi eleyebilmesi için rövanş maçını 5 farklı kazanması gerekiyor.

Sarı kırmızılıların rakibini 4 farklı yenmesi durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek.