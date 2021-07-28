Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. tur ilk maçında PSV ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibine 5-1 mağlup olmuştu. Peki bu akşam rakibini ağırlayacak olan Galatasaray'ın tur atlama ihtimalleri neler?



GALATASARAY NASIL TUR ATLAR, DEPLASMAN GOLÜ KURALI VAR MI?

UEFA'nın deplasman golünü kaldırması nedeniyle Galatasaray'ın PSV'yi eleyebilmesi için rövanş maçını 5 farklı kazanması gerekiyor.

Sarı kırmızılıların rakibini 4 farklı yenmesi durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek.