Galatasaray - Molde maçı yazar yorumları
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakaladı. Icardi önderliğinde İstanbul'a rahat gelen Cimbom'da Yunus Akgün de dikkat çeken isimlerden oldu. Spor yazarları, sarı-kırmızılıların Norveç'te aldığı galibiyeti değerlendirdi
- 1
BÜLENT TİMURLENK: TEK TAŞLI GÜMÜŞ YÜZÜK
Galatasaray geçen sezonun başını kanatlarda Yunus ve Kerem ile oynamış, takım 8 maçta 5 galibiyet alırken, Gomis, Yunus'un oyundan çıktığı iki maçta filmin sonunda ipten almış, üretemeyen bir oyun vardı. Elbette İcardi'siz.. İşte tam da bu yüzden Yunus'u 11'de görünce, Torreira'sız orta sahada da Berkan olunca problemin suni çimden öte olduğunu söylemek zor değildi.
- 2
Sergio'nun frikik golü öncesi faulü alan, İcardi'nin sanat eseri golünün asistini yapan Yunus, Mertens öncesinde faul yapmasa ilk yarıda Molde'nin fişini çekecek golü de atmıştı. İlk 20 dakika facia oyundan devreye 2-1 önde giden takım yeteri kadar ders çıkarmalıydı ama ikinci yarıda takım savunması adına ortaya konan, unutulması gereken bir performans. İcardi ile Berkan'ın aynı takımda oynaması, tek taş pırlantayı gümüş yüzüğe mıhlamak gibi bir şey. Okan Buruk'un galibiyete rağmen çözmesi gereken problemler makul boyuttaki bir fontla tek sayfaya sığmaz. Dersini çalışmak için önünde nasıl olsa bir haftası var. (SABAH)
- 3
OSMAN ŞENHER: MUCİZE ADAM HARİKALAR YARATIYOR
Icardi’ye parantez açmak istiyorum. Gerçekten mucize adam. O kadar zor pozisyonda topa vurdu ki, onu kolay kolay bir futbolcunun filelere göndermesi mümkün değil. Aynı Icardi, Mertens’e verdiği bir topuk pasıyla al da at dedi, Belçikalı futbolcu iyi vuramadı, top direğin dibinden dışarı gitti. Üçüncü golde ise topu aldı, sürdü, kafasını kaldırdı, Midtsjö’ye al da at dedi ve takımına galibiyeti getiren golü attırdı.
-
- 4
Gerçekten bu Arjantinli futbolcu çok özel bir insan. Santrforlar bencil olur, Icardi ise ‘ben atsam da atmasam da yeter ki takımım galip gelsin’ düşüncesinde olan bir topçu. Başkan Özbek’i ‘Icardi’ye bu kadar para verilir mi?’ diye eleştirenlere soruyorum. Yıldız futbolcu aldığı bu paraları hak ediyor mu, etmiyor mu! (MİLLİYET)
- 5
ÖMER ÜRÜNDÜL: BURUK SAVUNMAYA ODAKLANSIN
Galatasaray dün gece Molde'de kâbus gibi bir ilk 20 dakika yaşadı. Molde fizik gücü yüksek ve kadrolarına uygun basit bir oyun modeliyle oyayan, aynı zamanda da organize bir takım. Erken skor avantajı yakaladılar. Bu yetmiyormuş gibi sağlı sollu ataklarla da yüklendiler. Bu arada Muslera mükemmel bir kurtarışla ikinci golü önledi.
- 6
İkinci yarıya Molde ilk yarı gibi başladı. Kısa sürede beraberliği yakaladılar. Ardından son dakikalara kadar pozisyonlar buldular. Birçoğunu kendileri kaçırdı, 2 tane Muslera kurtardı. Sonra İcardi'nin ustalığı ile son saniyede Galatasaray ciddi yara alabileceği maçtan rövanşa büyük bir avantajla dönmüş oldu. Dün gece bana göre iyi oynamayan Galatasaray'da 3 oyuncu ön plana çıktı. İcardi, Yunus, Muslera… Zorlu gecede futbolun ilginçliğiyle çok önemli bir avantaj elde edildi. Ama Okan Buruk'a tavsiyem; ikinci maçta kontrolü ve savunma güvencesini elden bırakmasın. (SABAH)
-
- 7
UĞUR MELEKE: İNOVASYON: 2 - KALİTE: 3
Norveç Ligi zaten laboratuvar gibi bir lig. Molde son 5 yılda City’li Haaland ve Chelsea’li Fofana’ya boşuna ev sahipliği yapmadı. Minimum bütçeyle maksimum fayda sağlamak için mühendis kafasıyla sürekli inovasyon yapıyorlar. Dün de müsabakaya net bir planla başladılar, 20 dakika içinde iki duran toptan iki tehlike yarattılar. Kornerde alan savunması yapan ve boş alanları bekleyen Galatasaray’a 8’de bir gol attılar. Maç boyunca da kornerlerden dört-beş net fırsat daha yakalayıp değerlendiremediler.
- 8
Galatasaray elbette Molde’den kaliteli bir ekip. Molde’nin toplam takım değeri 25 milyon euro. Galatasaray’ın dün kadroda olmayan üç adamının (Torreira, Ziyech ve Zaha’nın) değeriyse 55 milyon... İlk 20 dakikalık şoku atlattıktan sonra Galatasaray, Molde kalesine ilk iki gidişinde iki golü buldu. Ve rövanş avantajını da Icardi önderliğinde kalite farkıyla cebine koydu. Özellikle 29’da Icardi’nin şahane volesiyle gelen gol, Marco van Bastenvari idi. (HÜRRİYET)
- 9
LEVENT TÜZEMEN: ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN
İcardi'nin Galatasaray'dan aldığı para anasının ak sütü gibi helal olsun. Arjantinli yıldız kalbiyle oynuyor, takımının kazanması için sahada gücünü harcamaktan kaçınmıyor. Attığı gol birinci sınıftı. Galatasaray nihayet uzun yıllar sonra aradığı büyük golcüyü buldu. İcardi'yi PSG'den alıp getirenleri de kutluyorum. Ayrıca İcardi'nin Mertens'in boş kaleye kaçırdığı gol öncesinde verdiği pas ne kadar zeki olduğunun bir göstergesiydi.
-
- 10
İcardi'nin jenerik olacak golü Galatasaray'a Devler Ligi kapısını araladı. Galatasaray erken golle geriye düştükten sonra kısa bir süre bocaladı. Orta sahaya hâkim olamadığı için rakip iki pasta hücuma kalktı. Berkan-Oliveira ikilisi Torreira'nın yokluğunda orta alanda Molde hücumlarını etkisiz hale getiremedi. (SABAH)
- 11
SERKAN AKCAN: FENOMEN!
Kuzey Avrupalılarla bu mevsimde oynanan her maç zor olur ve buraları kaliteyle çözersiniz. Galatasaray’ı da Norveç’te kurtaran kalitesiydi. Icardi fizik olarak hazır olmamasına rağmen yine öylesine bir gol attı ki, ağzımız açık hayranlıkla izledik. Gol değil sanki bir ressamın fırçasından çıkan paha biçilemez bir tablo gibiydi. Hele son dakikada Midtsjö’ye yaptığı asist olağanüstüydü.
- 12
Galatasaray fizik olarak Molde’den hayli geride olmasına rağmen oyuncu kalitesi sayesinde Norveç deplasmanından iyi bir skorla döndü. Salı günü Ali Sami Yen’de kaliteyi coşkuyla buluşturmak işleri kolaylaştıracaktır. (FANATİK)
-
- 13
SERKAN KORKMAZ: YETİŞ TORREIRA
Molde gibi bizden daha hazır ve "takım oyunu" olarak daha üstün bir rakip karşısında umutları rövanşa taşıyarak dakikaları yedik. Fakat rakibin artan baskısı, disiplinli oyunu ve kondisyonu sadece dün akşama dair değil İstanbul'daki maç için yeterince endişe vericiydi. En kritik eksiklerden biri olan "8 numara" transferi için daha erken gibi duruyor (maalesef).
- 14
Neyse ki; Torreira var. Sarı kırmızıların dün geceki gibi bir orta sahayla değil Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi'nde bile başarılı olması hayal. Yunus Akgün için dün geceki performansından dolayı çok sevindim. Ona hep inandım ve azıcık böbürlenmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Gideceğinin konuşulduğu şu günlerde ben Galatasaray'da kalmasının onun için de Galatasaray için de daha hayırlı olacağı kanaatindeyim. (FOTOMAÇ)
- 15
ERMAN ÖZGÜR: ICARDI ETKİSİ
Okan Buruk kötü oyuna rağmen orta sahayı güçlendirmek için harika bir organizasyon sonucu yediğimiz Haugen golünü bekledi. Fakat Kerem Demirbay ile başlayan hamleler oyunun ve skorun kaderine etki etmedi. İkinci yarının neredeyse tamamı Molde’nin arayışları ile geçerken Galatasaray daha kontrollü ve savunma displinini elden bırakmadan oynamayı tercih etti. Sanki elimizde İcardi var ve her tür problemi çözeceğinden eminmiş gibi rahattı Galatasaray.
-
- 16
Ve İcardi yine beklentileri boşa çıkarmadı. Muslera başta olmak üzere arkadaşlarının direnişlerini uzatmalarda yaptığı ekstra asist ile taçlandırarak Mitsdjö’ye golü attırdı. Galatasaray belki yüzde 50 performansla oynadığı Molde deplasmanında İcardi’nin aldığı her kuruş helal dedirten performansı ile kazanarak Şampiyonlar ligi yolunu kolayladı. Geriye yüksek konsantrasyonla oynanaması gereken tek bir 90 dakika kaldı. (FANATİK)