Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray MCT Technic, Almanya'da kazandı! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray MCT Technic, Almanya'da kazandı!

        FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında Galatasaray MCT Technic, Almanya'nın Würzburg Baskets takımını 99-74 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.11.2025 - 23:35 Güncelleme: 04.11.2025 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray MCT Technic, Almanya'da kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında Galatasaray MCT Technic, Almanya'nın Würzburg Baskets takımına konuk oldu.

        Tectake Arena'da oynanan mücadeleyi Galatasaray MCT Technic, 99-74 kazandı.

        Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, grupta 4'te 4 yaptı. Würzburg ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: Tectake Arena

        Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Georgios Poursanidis (Yunanistan)

        Würzburg Baskets: Herzog, Carr 17, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 5, Mintz 15, Thompson 1, Muenkat 19, Sokolov, Saffer, Scheffs

        Galatasaray MCT Technic: Robinson 10, Cummings 19, Palmer 18, Gillespie, White 9, Tibet Görener 2, Meeks 5, Rıdvan Öncel 2, Bishop 15, Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 5

        1. Periyot: 15-23

        Devre: 40-49

        3. Periyot: 53-76

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Oreşnik'in seri üretimi başladı"
        "Oreşnik'in seri üretimi başladı"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa