UEFA Türkiye temsilcisi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçı için artık heyecan dorukta. Grupta iddiasını sürdüren sarı kırmızılıların E Grubu mücadelesi Marsilya maçıyla devam ediyor. İşte Galatasaray Marsilya maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI BİLET FİYATLARI

Galatasaray - Marsilya maçı için en pahalı 1.250 TL, en ucuz bilet ise 125 TL olarak açıklandı. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacağı aktarıldı.



GALATASARAY MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçı 24 Kasım Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 20:45'de başlayacak.

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Marsilya karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray Marsilya maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Cicaldau, Diagne.

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray