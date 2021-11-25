STAT: Nef Stadı

HAKEM: Tobias Stieler (Almanya)

SAAT: 20.45

YAYIN: Exxen

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

YEDEKLER: İsmail, Luyindama, Alpaslan, Babel, Muhammet, Morutan, Ömer, Barış Alper, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Atalay Babacan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MARSİLYA: Pau Lopez, Caleta-Car, Saliba, Peres, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson, Dieng, Lirola, Milik

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Sampaoli

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşıyor. E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

1 PUAN YETİYOR

Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti.

Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

299. RANDEVU

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 298 müsabakanın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 396 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 444 gole engel olamadı.

FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI 21. MAÇ

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce Fransa takımları Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile 20 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 19 gol gönderen "Cimbom", kalesindeki 34 gole engel olamadı.

Tarihinde resmi maçlarda Marsilya ile 1 kez karşılaşan Galatasaray, söz konusu müsabakadan beraberlikle ayrıldı.

Marsilya ise Türk takımlarından Fenerbahçe, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor ve Galatasaray ile toplam 9 maçta karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, söz konusu mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 2 yenilgi aldı. Türk takımlarına 11 gol atan mavi-beyazlılar, 7 gol yedi.

TERİM YÖNETİMİNDEKİ 92. AVRUPA MAÇI

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 91 karşılaşma oynayan Galatasaray, 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 123 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 132 gol gördü.