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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? GS Manchester hangi gün? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı için geri sayım başlamış durumda. A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Son 16 turuna yükselme adına oldukça büyük bir önem taşıyan zorlu randevu ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 09:33 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:33
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        • 1

          Galatasaray Manchester United maçı için beklenen hafta geldi çattı. Devler liginde haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Manchester United karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. İşte, karşılaşmanın günü, başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler...

        • 2

          GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray Manchester United A Grubu 5. maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20:45'de oynanacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

          GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI BİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

          1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)

          2- Kopenhag / 4 Puan (-1 av)

          3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)

          4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)

        • 4

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Ziyech, Icardi

        • 5

          GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United (20:45)

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray (23:00)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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