Galatasaray Manchester United maçı için beklenen hafta geldi çattı. Devler liginde haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Manchester United karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. İşte, karşılaşmanın günü, başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler...