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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Malmö maçına hazır! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Malmö maçına hazır!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:02
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        Galatasaray, Malmö maçına hazır!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Malmö maçının taktik organizasyonları üzerinde durulduğu bildirildi.

        Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir antrenmana katılmadı. Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı idmanda yer alırken, Kaan Ayhan ise bireysel çalıştı.

        Galatasaray kafilesi, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla İsveç'in Malmö kentine gidecek.

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