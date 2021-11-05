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Galatasaray - Lokomotiv Moskova yazar yorumları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 8 puana yükselen sarı-kırmızılılar grupta liderliğini sürdürdü. Spor yazarları, Aslan'ın performansını değerlendirdi

05.11.2021 - 10:13 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Galatasaray’ı dün gece Lokomotiv karşısında 1-0’a organize takım duruşu ve geçiş hücumları taşıdı. Ancak sarı kırmızılılar ne zaman takım duruşunu ikinci plana atıp risk aldı, maç da Rus ruletine döndü zaten.

  • LEVENT TÜZEMEN: Feghouli yeni transfer gibi oynadı. Takımını pas oyununda mükemmel yönetti, harika da bir gole imza attı. Muslera'nın Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Galatasaraylı oyuncular farklı kazanmaları gereken bir maçı Muslera olmasaydı kaybedebilirdi. 

  • LEVENT TÜZEMEN: Bu kadar çok zaman kaybının olduğu bir maçta İsviçreli hakem uzatma dakikalarını adeta 'maç bitsin de gidelim' diye verdi. Galatasaray büyük avantajını kullanamadı. Tek ön libero ile Avrupa maçlarını oynamak doğru değil. Çünkü Berkan'a Lokomotiv takımı orta alanda baskı yapınca Galatasaray da baskı yedi.

  • REHA KAPSAL: Lokomotif golü attıktan sonra orta sahaların çok çabuk geçildiği, özellikle de bu hızlı kalelere gidilen oyunda Galatasaray, final pasları ve son vuruşlarındaki o beceriyi gösteremedi. Baştan sona iyi oynadığı, belki bölüm bölüm o frekansları rakibine verdiği anlar haricinde galip gelmeyi fazlasıyla hak etmişti. 

  • REHA KAPSAL: Bu oyunu her gün gelişen sarıkırmızılıların Avrupa Ligi'nde son iki maçında gerekli puanları alıp, bir üst tura çıkacağının ışığını; mücadele, coşkulu oyun, istek ve arzusuyla veriyor.

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