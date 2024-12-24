Galatasaray ligin ilk yarısına lider girdi

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla lider tamamlayan Galatasaray, yoluna namağlup bir şekilde devam ediyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı deplasmanda Kayserispor karşılaşmasıyla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrılarak, devre arasına mutlu girdi. Aslan, ligin ilk yarısında yenilgisiz tek takım olarak yer aldı.

Galatasaray, ligin ilk yarısında oynadığı 16 müsabakada 14 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 44 puanla lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluk yarışını avantajlı götürüyor.

Sezonun ilk yarısında Galatasaray, hücumdaki etkili performansıyla en golcü takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, çıktığı 16 mücadelede rakip fileleri 47 kez havalandırmayı başardı. Aslan; Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor ile oynadığı maçlarda da 5'er gol sevinci yaşadı.

EN GOLCÜ VİCTOR OSİMHEN

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Süper Lig'de attığı 9 golle takımının en skorer oyuncusu olarak yer aldı. Osimhen'in ardından Barış Alper Yılmaz 8, Michy Batshuayi ile Yunus Akgün 5'er, Dries Mertens ile Mauro Icardi 4'er, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ile Davinson Sanchez 2'şer, Lucas Torreira ile Roland Sallai de 1'er gol sevinci yaşadı. Ayrıca Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu da 2 gol kaydederken, Adana Demirspor maçında Semih Güler ve Trabzonspor mücadelesinde de Ali Şahin Yılmaz kendi kalesine attı.

4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Sarı-kırmızılılar geride kalan 16 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Cimbom, söz konusu müsabakalarda ise 4 kez kalesini gole kapatabildi. Aslan; Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrum FK mücadelelerini gol yemeden tamamladı.

PUAN KAYIPLARI EVİNDE

Galatasaray, Süper Lig'de puan kayıplarını evinde yaşadı. Sarı-kırmızılılar, iç sahada oynadığı 9 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan sahasında Kasımpaşa ile 3-3, Eyüpspor ile de 2-2 beraber kalarak puan kaybetti.