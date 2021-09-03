Galatasaray Lazio maçı için artık heyecan dorukta. Sarı kırmızılı taraftarların büyük bir merakla beklediği zorlu maçla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY LAZIO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Zorlu karşılaşma 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

16 Eylül: (1. Hafta)

Galatasaray-Lazio

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray