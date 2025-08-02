Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Galatasaray maçı canlı izle ekranı

        Galatasaray-Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Osimhen ve Sane sahnede!

        Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Lazio ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde sarı kırmızılılar Victor Osimhen ve Leroy Sane için bir imza töreni düzenlenecek. RAMS Park'ta gerçekleşecek mücadele öncesinde, "Galatasaray-Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?" soruları taraftarların gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Yeni sezon öncesinde son provasını verecek olan Galatasaray'da gözler yeni transferlerde olacak. İşte Galatasaray-Lazio maçı saati ve yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 17:17 Güncelleme: 02.08.2025 - 20:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray-Lazio maçı için nefesler tutuldu. Lazio'ya karşı oynanacak hazırlık karşılaşmasında Victor Osimhen, Mauro Icardi'nin yanı sıra Frankowski karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala, Galatasaray-Lazio maçının şifresiz mi, şifreli mi olarak canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Lazio maçı canlı izle ekranı...

        • 2

          GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı 2 Ağustos Cumartesi bu akşam saat 21.00'de oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY - LAZIO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

          RAMS Park'ta oynanacak müsabaka TV100'den canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          OSIMHEN VE SANE SAHNEDE

          Karşılaşmadan yaklaşık 2 saat öncesinde yeni sezon forma lansmanını gerçekleştirecek. Victor Osimhen ve Leroy Sane için görkemli bir imza töreni düzenlenecek.

        • 5

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11

          Muhtemel XI: Günay, Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Ahmed Kutucu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        "Bağımsız Filistin devleti kurulmadan silah bırakmayız"
        "Bağımsız Filistin devleti kurulmadan silah bırakmayız"
        Dronefobi: Ukrayna Savaşı'nın yarattığı travma
        Dronefobi: Ukrayna Savaşı'nın yarattığı travma
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        İngiliz devleri Gabriel Sara'nın peşinde!
        İngiliz devleri Gabriel Sara'nın peşinde!
        Fenomenler soruşturması! Güngen'ler için 308 yıla kadar hapis istemi
        Fenomenler soruşturması! Güngen'ler için 308 yıla kadar hapis istemi
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Galatasaray'da büyük şölen günü!
        Galatasaray'da büyük şölen günü!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        İkinci Osimhen devri
        İkinci Osimhen devri
        Habertürk Anasayfa