Galatasaray-Lazio maçı için nefesler tutuldu. Lazio'ya karşı oynanacak hazırlık karşılaşmasında Victor Osimhen, Mauro Icardi'nin yanı sıra Frankowski karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala, Galatasaray-Lazio maçının şifresiz mi, şifreli mi olarak canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, "Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Lazio maçı canlı izle ekranı...