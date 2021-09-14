UEFA Türkiye temsilcisi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri ve maçlarının tarihi belli oldu. Sarı Kırmızılıların E Grubu mücadelesi bu hafta Lazio ile çıkacağı ilk maçla başlıyor. İşte Galatasaray - Lazio maçına dair merak edilenler...
GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 19.45'te başlayacak.
GALATASARAY - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda ev sahipliği yapacağı karşılaşma dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
16 Eylül: (1. Hafta)
Galatasaray-Lazio
30 Eylül: (2. Hafta)
Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta)
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta)
Lazio-Galatasaray
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!