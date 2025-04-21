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        Galatasaray, kupa maçına hazır

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:35 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:35
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        Galatasaray, kupa maçına hazır!
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, yarın Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılarda, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya’ya götürülmeyecek.

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