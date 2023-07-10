Galatasaray - Kisvarda FC | CANLI YAYIN
Galatasaray - Kisvarda FC maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda FC ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan sarı-kırmızılılar, bu kapsamdaki ilk dostluk maçında Hull City ile karşı karşıya gelmiş ve 3-0 öne geçtiği mücadelede 4-3 yenilmişti
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray, Macaristan ekibi Kisvarda FC ile karşı karşıya geliyor.
GALATASARAY: 1 - KISVARDA FC: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
7' Barış Alper Yılmaz
SAAT: 20.30
STAT: Merkür Arena
YAYIN: GS TV
GALATASARAY: Batuhan Şen, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Leo Dubois, Berkan, Midtsjö, Yunus, Mertens, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz
YEDEKLER: Jankat, Nelsson, Abdülkerim, Ali Turap, Kazımcan, Özgür Baran, Kerem, Yusuf, Caner, Morutan, Efe, Zaniolo
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
KISVARDA FC: Petkovic, Ötvös, Cipetic, Jovicic, Lucas, Szeles, Kovacic, Camaj, Vida, Mesanovic, Czekus
YEDEKLER: Kovacs, Gotha, Makowski, Körmendi, Alic, Lippai, Ilievski, Balogh, Navratil, Szor, Spasic
TEKNİK DİREKTÖR: Milos Kruscic
İLK HAZIRLIK MAÇINDA NE OLMUŞTU?
Galatasaray, ilk hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 4-3 yenildi. Karşılaşmaya sarı-kırmızılılar, Batuhan Şen, Dubois, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Cicaldau, Torreira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş ilk 11'iyle çıktı.
Maça baskılı başlayan Galatasaray, 29. dakikada Emin Bayram, 30. dakikada Berkan Kutlu, 35. dakikada da Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-0 öne geçti. Hull City, 45. dakikada Tetteh'in attığı golle farkı 2'ye indirirken, Galatasaray ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.
Hull City, karşılaşmanın 83. dakikasında Christie, 84. dakikasında Slater, 86. dakikasında da Estupinan'ın kaydettiği gollerle sarı-kırmızılılar karşısında 4-3 öne geçti. İngiltere temsilcisi, maçtan 4-3 galip ayrıldı.