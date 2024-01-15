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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor.

SAAT: 20.00

HAKEM: Atilla Karaoğlan

STAT: RAMS Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Ndombele, Torreira, Tete, Mertens, Zaha, Halil Dervişoğlu

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken

Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bu maçta görev yapamayacak. REKLAM Dizindeki ağrı nedeniyle son EMS Yapı Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen sağ bek Sacha Boey'un durumu ise maç saatinde netleşecek.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. SON 7 MAÇINDA 5 GALİBİYET 2 BERABERLİK ALDI Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.

SAHASINDA 26 MAÇTIR YENİLMİYOR Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. REKLAM EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

LİGİN EN İYİ SAVUNMASI Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 36 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 10 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ Kayserispor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (2B 1M), aldığı galibiyetlerde toplam 23 gol attı ancak puan kaybı yaşadığı üç karşılaşmada da birer golde kaldı.

Galatasaray'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçının ikisinden galip ayrılan Kayserispor (2B 1M), daha önceki 32 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (2G 11B 19M).

Kayserispor ile oynadığı son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Galatasaray (6-0 & 0-0), bu rekabette üst üste üç gole kapama yaptığı son süreci Ekim 2011-Ekim 2012 arasında yaşadı.

Süper Lig'deki son dört maçını kaybeden Kayserispor, üst üste beş mağlubiyet aldığı son süreci Şubat-Nisan 2022 arasında yaşadı.

Süper Lig'deki son üç maçının birini kazanabilen Galatasaray (2B), daha önceki 21 karşılaşmanın 19'undan galip ayrılmıştı (1M 1B). Son maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu sezon üst üste iki kez puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.