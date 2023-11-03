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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Galatasaray - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki mücadelede Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor... Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. 28 puanlı sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta yenilmedi. Bu sezon ligde deplasmanda 4 müsabaka oynayan 18 puanlı Paşa ise mağlubiyet yaşamadı. Lacivert-beyazlılar, bu serisini sarı-kırmızılı ekip karşısında da sürdürmek istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 18:44 Güncelleme: 03.11.2023 - 20:12
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Arda Kardeşler

        VAR: Alper Ulusoy

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem A., Zaha, Icardi

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Ben Ounnes, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Gomis, Fall, Ngoy

        Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.

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        GALATASARAY CEPHESİ

        * Ligde son 9 maçını kazandı

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

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        Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 16 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 10 maçın 9'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

        * Sahasında kaybetmeyi unuttu

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        * Muslera ceza sınırında

        Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı kaleci, kart görmesi durumunda 12. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

        KASIMPAŞA CEPHESİ

        * Kasımpaşa, deplasmanda yenilmiyor

        Bu sezon ligde deplasmanda 4 müsabaka oynayan Paşa, mağlubiyet yaşamadı. Geride kalan 10 haftanın 4’ünü deplasmanda geçiren Kasımpaşa, bu maçlarda 2 beraberlik, 2 galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlılar, söz konusu mücadelelerde Hatayspor ve Alanyaspor karşısında sahadan 1'er puanla ayrılırken, Fatih Karagümrük ile Sivasspor'u ise mağlup etmeyi başardı. Lacivert-beyazlılar, bu serisini sarı-kırmızılı ekip karşısında da sürdürmek istiyor.

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        * Galibiyet serisi 3 maça çıkacak

        Kasımpaşa, Galatasaray’ı yenmesi halinde üst üste 3 deplasmandan da 3 puanla dönmüş olacak. Öte yandan ligdeki son 2 müsabakasında Sivasspor ve İstanbulspor'a karşı kazanan Paşa, galibiyet serisini 3 maça taşımak için sarı-kırmızılılarla mücadele edecek.

        * Aytaç Kara göz dolduruyor

        Zorlu Galatasaray deplasmanı öncesi Kasımpaşa’da en dikkat çeken futbolcu ise orta saha oyuncusu Aytaç Kara. Bir dönem Galatasaray’da da oynayan 30 yaşındaki futbolcu, ligdeki 10 maçın tamamında forma giydi. İstikrarlı bir performans sergileyen deneyimli futbolcu, takımına 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Bunun yanında Aytaç, gördüğü 3 sarı kartla da ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor maçında görev alamayacak.

        39. RANDEVU

        İki ekip arasında geride kalan 38 lig maçından 24'ünü Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi. Galatasaray'ın 75 golüne, Kasımpaşa 38 golle yanıt verdi.

        Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 12 kez karşılaştı.

        Sarı-kırmızılılar, bu statta Kasımpaşa'yı 9 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 3 kez kazandı. Galatasaray bu maçlarda 23 gol atarken, Kasımpaşa ise 16 kez ağları havalandırdı.

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