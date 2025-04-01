Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor: Hedef derbi galibiyeti!
Galatasaray, 28 hafta boyunca yenilgi yüzü görmediği Süper Lig'de, Cumartesi günü aldığı ilk mağlubiyetin şokunu üzerinden atmaya çalışıyor.
Galatasaray ligdeki ilk yenilgilerinin ardından taraftarlarından özür dilemek için ezeli rakip Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçına büyük bir motivasyonla hazırlanıyor.
Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına ara vermeden başlayan Cimbom'da, ilk günkü antrenman asık suratlar eşliğinde gerçekleşti.
Bu sezon Beşiktaş, Young Boys ve AZ gibi takımlardan aldıkları yenilgilerin ardından hemen toparlanıp bir sonraki maça odaklanmayı başaran futbolcular, bu kez de Beşiktaş mağlubiyetinin izlerini silmek için çaba gösteriyor.
Okan Buruk, futbolcularını bir araya toplayarak toplu bir konuşma yaptı.
Derbi mağlubiyetinin bir "yol kazası" olduğunun altını çizen başarılı teknik direktör, Fenerbahçe derbisiyle taze bir sayfa açabileceklerini ifade etti.
Fernando Muslera başta olmak üzere, takımın tecrübeli futbolcuları da derbi öncesi sorumluluk alarak, bu maçın öneminin zaten bilindiğini vurguladı.
Milli maç arası dönüşünde taktiksel çalışmalar için yeterli zaman bulamayan kurmaylar, Fenerbahçe derbisi öncesinde işleri sıkı tutuyor.
Son dönemde yapılan hataların masaya yatırıldığı toplantıda, futbolcular hep bir ağızdan başarı sözü verdi.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'ndan eleyerek elde ettiği psikolojik avantajı lige de yansıtmak niyetinde.