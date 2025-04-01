Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        65
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        47
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Göztepe
        GÖZ
        38
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Trabzonspor
        TS
        36
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Net Global Sivasspor
        SVS
        30
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Bellona Kayserispor
        KYS
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor: Hedef derbi galibiyeti! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor: Hedef derbi galibiyeti!

        Galatasaray, 28 hafta boyunca yenilgi yüzü görmediği Süper Lig'de, Cumartesi günü aldığı ilk mağlubiyetin şokunu üzerinden atmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 09:57 Güncelleme: 01.04.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray ligdeki ilk yenilgilerinin ardından taraftarlarından özür dilemek için ezeli rakip Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçına büyük bir motivasyonla hazırlanıyor.

        Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına ara vermeden başlayan Cimbom'da, ilk günkü antrenman asık suratlar eşliğinde gerçekleşti.

        Bu sezon Beşiktaş, Young Boys ve AZ gibi takımlardan aldıkları yenilgilerin ardından hemen toparlanıp bir sonraki maça odaklanmayı başaran futbolcular, bu kez de Beşiktaş mağlubiyetinin izlerini silmek için çaba gösteriyor.

        Okan Buruk, futbolcularını bir araya toplayarak toplu bir konuşma yaptı.

        Derbi mağlubiyetinin bir "yol kazası" olduğunun altını çizen başarılı teknik direktör, Fenerbahçe derbisiyle taze bir sayfa açabileceklerini ifade etti.

        REKLAM

        Fernando Muslera başta olmak üzere, takımın tecrübeli futbolcuları da derbi öncesi sorumluluk alarak, bu maçın öneminin zaten bilindiğini vurguladı.

        Milli maç arası dönüşünde taktiksel çalışmalar için yeterli zaman bulamayan kurmaylar, Fenerbahçe derbisi öncesinde işleri sıkı tutuyor.

        Son dönemde yapılan hataların masaya yatırıldığı toplantıda, futbolcular hep bir ağızdan başarı sözü verdi.

        Galatasaray, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'ndan eleyerek elde ettiği psikolojik avantajı lige de yansıtmak niyetinde.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Çin'den "Tayvan'ı kuşatan" tatbikat
        Çin'den "Tayvan'ı kuşatan" tatbikat
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa