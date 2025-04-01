Galatasaray kara bulutları dağıtmak istiyor: Hedef derbi galibiyeti!

Galatasaray ligdeki ilk yenilgilerinin ardından taraftarlarından özür dilemek için ezeli rakip Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçına büyük bir motivasyonla hazırlanıyor.

Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına ara vermeden başlayan Cimbom'da, ilk günkü antrenman asık suratlar eşliğinde gerçekleşti.

Bu sezon Beşiktaş, Young Boys ve AZ gibi takımlardan aldıkları yenilgilerin ardından hemen toparlanıp bir sonraki maça odaklanmayı başaran futbolcular, bu kez de Beşiktaş mağlubiyetinin izlerini silmek için çaba gösteriyor.

Okan Buruk, futbolcularını bir araya toplayarak toplu bir konuşma yaptı.

Derbi mağlubiyetinin bir "yol kazası" olduğunun altını çizen başarılı teknik direktör, Fenerbahçe derbisiyle taze bir sayfa açabileceklerini ifade etti.