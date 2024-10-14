Galatasaray, Jelert'i kazanmak istiyor
Bu sezon net 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert'i kazanmak istiyor. Şimdiye kadar beklenen performansı veremeyen Danimarkalı futbolcunun devre arasında kiralanma ihtimali son derece düşük
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Galatasaray’da Elias Jelert bilmecesi devam ediyor.
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Sacha Boey’dan sonra sağ bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, Kopenhag’dan Elias Jelert’i 9 milyon Euro net bonservis bedeliyle transfer etmişti.
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Türkiye’ye büyük beklentilerle gelse de şimdiye kadar forma şansı bulmakta zorlanan genç sağ bekin devre arasında kiralık olarak ayrılabileceği öne sürülüyordu.
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Okan Buruk ve teknik heyet, Jelert’i kiralamak değil takıma kazandırmanın yollarını arıyor.
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Türkiye’ye adaptasyon konusunda da zorlanan genç sağ bekin transferinden sonra sakatlanması, Jelert’in forma girmesini de zorlaştırdı.
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Kopenhag performansıyla geçer not alan Danimarkalı sağ beke güvenen Okan Buruk, ilerleyen süreçte fikstürün sıkıştığı haftalar için Jelert’i hazırlıyor.
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