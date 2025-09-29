Habertürk
Habertürk
        Galatasaray, İngiliz takımlarıyla 25. randevuda - Futbol Haberleri

        Galatasaray, İngiliz takımlarıyla 25. randevuda

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Liverpool maçıyla birlikte İngiliz takımlarına karşı 25. randevusuna çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:21 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:21
        İngiliz takımlarıyla 25. randevuda
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u ağırlayacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 25'inci maçına çıkacak.

        Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 329 maçın 24'ünde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.

        İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile eşleşti.

        "Cimbom", söz konusu maçlarda 5 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 28 gole karşılık kalesindeki 46 gole engel olamadı.

        İÇ SAHA PERFORMANSI

        Galatasaray, İngiliz takımlarını 12 kez konuk etti.

        Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere yapılan maçlarda 4 galibiyet aldı, 3 yenilgi yaşadı. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

        Rakip fileleri 16 kez sarsan Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü.

        LIVERPOOL İLE 5'İNCİ KARŞILAŞMA

        İki takım, uluslararası turnuvalarda 5'inci kez karşılaşacak.

        Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 2 kez eşleşti ve 4 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti.

        İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

        İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 19 sene önce 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı.

        Sarı-kırmızılı takım, Liverpool ile iç sahada yaptığı 2 maçta yenilgi yüzü görmezken birer galibiyet ve beraberlik aldı. "Cimbom" bu maçlarda 4 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

        EN FAZLA M.UNITED İLE RAKİP OLDU

        Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı.

        İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

        Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.

        M.UNITED İLE TARİHİ MAÇ

        Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

        İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızı Şeytanlar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.

        Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

        UEFA KUPASI'NI ARSENAL'İN ELİNDEN KAPTI

        "Cimbom", Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı.

        1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde yine aynı ülkeden Arsenal'ın rakibi oldu.

        Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

        Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.

        Sarı-kırmızılı takımın UEFA organizasyonlarında İngiliz temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı skorlar şöyle:

        Tarih Organizasyon Maç Skor
        13 Eylül 1978 UEFA Kupası Galatasaray-West Bromwich Albion 1-3
        27 Eylül 1978 UEFA Kupası West Bromwich Albion-Galatasaray 3-1
        20 Ekim 1993 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 3-3
        3 Kasım 1993 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0
        28 Eylül 1994 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0
        7 Aralık 1994 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 4-0
        28 Eylül 1999 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 1-0
        20 Ekim 1999 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 0-5
        6 Nisan 2000 UEFA Kupası Galatasaray-Leeds United 2-0
        20 Nisan 2000 UEFA Kupası Leeds United-Galatasaray 2-2
        17 Mayıs 2000 UEFA Kupası (Final) Galatasaray-Arsenal 0-0
        20 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 0-0
        26 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 1-1
        27 Eylül 2006 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 3-2
        5 Aralık 2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 3-2
        19 Eylül 2012 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 1-0
        20 Kasım 2012 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 1-0
        26 Şubat 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 1-1
        18 Mart 2014 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 2-0
        1 Ekim 2014 Şampiyonlar Ligi Arsenal-Galatasaray 4-1
        9 Aralık 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Arsenal 1-4
        3 Ekim 2023 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 2-3
        29 Kasım 2023 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 3-3
        7 Kasım 2024 UEFA Avrupa ligi Galatasaray-Tottenham 3-2

        TÜRK TAKIMLARINA KARŞI LIVERPOOL

        Liverpool, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla 12 kez karşılaştı.

        "Kırmızılar", tarihinde Avrupa kupalarında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile dörder kez karşı karşıya geldi. Galatasaray karşısında birer galibiyet ve yenilgi ile 2 beraberlik yaşayan İngiliz temsilcisi, Trabzonspor eşleşmelerinde 3 galibiyet, 1 yenilgi, Beşiktaş eşleşmelerinde ise ikişer galibiyet ve mağlubiyet aldı.

        Söz konusu maçlarda 22 gol atan Liverpool, kalesinde 11 gol gördü.

        İngiliz temsilcisinin 2007-2008 sezonunda sahasında Beşiktaş karşısında aldığı 8-0'lık galibiyet ise, Türk futbol tarihinin en ağır yenilgilerinden biri durumunda.

