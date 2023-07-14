Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Zaniolo'dan flaş açıklamalar

"Mancini, Galatasaray'a gelmem için beni teşvik etti"

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a gelmeden önce bir dönem sarı-kırmızılı ekibi de çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüştüğünü anlatarak, "Kendisine Galatasaray'da oynama fırsatına eriştiğimi söyledim. O da bana Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu ve tarihi bir geçmişinin olduğunu söyledi. Galatasaray'a gelmem için beni teşvik etti." ifadelerini kullandı.

Zaniolo, formasını giydiği İtalya Milli Takımı hakkında ise "Biz iyi takımız ve güzel bir ülkeye sahibiz. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir karışım var. Bunun da iyi sonuç getireceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile İtalya'da oynanan futbolun birbirinden farklı olduğunu aktaran Zaniolo, "İtalya'ya baktığımız zaman daha taktiksel bir oyun ortaya konuluyor. Türkiye'ye baktığımızda ise daha fiziksel bir oyun oluyor. Ancak ben ikisini de oynamayı seviyorum. Önemli olan da günün sonunda maçı kazanıp mutlu olmanızdır." diye konuştu.