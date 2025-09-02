İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990’da Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Kökeni Balıkesir’e dayanan bir ailenin torunu olan Gündoğan’ın dedesi, Almanya’ya maden işçisi olarak göç etti. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Gündoğan, futbolla henüz 3 yaşındayken tanıştı. Futbol yolculuğu 1993’te SV Gelsenkirchen-Hessler 06 altyapısında başladı. 1998 yılında Schalke 04 altyapısına adım atsa da yaşadığı büyüme problemleri nedeniyle futbola kısa bir ara vermek zorunda kaldı.