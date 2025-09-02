Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?
Transfer döneminde Osimhen, Sane, Singo gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, son olarak Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı renklerine bağladı. Günün öğlen saatlerinde özel jetiyle Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan İlkay Gündoğan'ı, sarı kırmızılı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Peki, İlkay Gündoğan, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilen detaylar...
Galatasaray'ın Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi! İlk açıklamasını havalimanında yapan Türk asıllı Alman yıldız, "Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalimdi" dedi. Bu kapsamda Galatasaray'a gönül veren taraftarlar "İlkay Gündoğan kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte yıldız oyuncunun kariyeri...
İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?
İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990’da Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Kökeni Balıkesir’e dayanan bir ailenin torunu olan Gündoğan’ın dedesi, Almanya’ya maden işçisi olarak göç etti. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Gündoğan, futbolla henüz 3 yaşındayken tanıştı. Futbol yolculuğu 1993’te SV Gelsenkirchen-Hessler 06 altyapısında başladı. 1998 yılında Schalke 04 altyapısına adım atsa da yaşadığı büyüme problemleri nedeniyle futbola kısa bir ara vermek zorunda kaldı.
PROFESYONEL KARİYERİ
Profesyonel kariyerine ise 2009 yılında 1. FC Nürnberg ile adım atan Gündoğan, yetenekleriyle kısa sürede dikkat çekti ve 2011'de Borussia Dortmund’a transfer oldu. Dortmund formasıyla ilk sezonunda Bundesliga ve DFB-Pokal şampiyonlukları yaşayarak adından söz ettirdi. 2013 yılında takımının UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde de kilit rol oynadı.
5 PREMİER LİG ŞAMPİYONLUĞU!
İlkay Gündoğan, Borussia Dortmund formasıyla toplam 157 maça çıktıktan sonra, 2016 yılında İngiltere’nin köklü kulüplerinden Manchester City’ye transfer oldu. City’de geçirdiği başarılı yıllar boyunca beş Premier League şampiyonluğu, dört EFL Cup, iki FA Cup ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı; kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
BARCELONA KARİYERİ
26 Haziran 2023'te Gündoğan, La Liga kulübü Barcelona ile iki yıllık sözleşme imzaladı ve transfer ücreti ödenmeden transfer oldu. 28 Ekim'de Real Madrid'e karşı oynanan maçın altıncı dakikasında Barcelona formasıyla ilk golünü attı ve 33 yıl 4 gün ile Sergio Agüero'nun ardından El Clásico maçında gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.
MANCHESTER CİTY'YE DÖNÜŞ
23 Ağustos 2024'te, kulüpten bir sezon uzak kaldıktan sonra Gündoğan, Manchester City'ye yeniden katıldı ve bir yıllık sözleşme imzaladı. Aynı yılın 23 Ekiminde, Sparta Prag'ı 5-0 yendikleri maçta 100. Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. 25 Mayıs 2025'te Gündoğan, sezonun son haftasında Fulham'a karşı 2-0 galip gelen maçta, kulübe döndükten sonra Premier Lig'deki ilk golünü attı.
ALMAN MİLLİ TAKIMI KARİYERİ
Milli takım kariyerinde ise Almanya'nın alt yaş kategorilerinde (U18, U19, U20 ve U21) görev alan Gündoğan, 2011 yılında A Milli Takım formasını ilk kez giydi. Almanya’nın 2012 ve 2020 Avrupa Şampiyonası ile 2018 ve 2022 Dünya Kupası kadrolarında yer aldı ve Alman milli takımını uluslararası arenada başarıyla temsil etti. İlkay Gündoğan, 19 Ağustos 2024 tarihinde millî takımdan emekli olduğunu açıkladı.