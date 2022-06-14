Bu 6 futbolcu için kulüpten çıkacak taksit tutarı 5 milyon 800 bin euro. Ardından oyuncuların maaşları da hesaplarına yatırılacak. İlk etapta yeni yönetim yaklaşık 200 milyon TL ödeme yapmak zorunda. Önümüzdeki iki aylık bu süreçte ise bu rakam 600 milyon TL'yi buluyor.