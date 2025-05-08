Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i netleşiyor!
Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, 35. hafta maçında 10 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.
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Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.
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Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında elde edeceği sonuca göre bordo-mavililer karşısında alacağı puan veya puanlarla şampiyonluğunu ilan edebilir.
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Teknik direktör Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi.
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Buruk, Trabzonspor'la lig maçından sonra oynayacakları Türkiye Kupası final maçına rağmen kadroda rotasyona gitmeyi düşünmüyor.
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Galatasaray'da kaleyi yine Fernando Muslera koruyacak.
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Savunmanın sağında Roland Sallai yer alacak. Sol tarafta görev yapacak isim, Eren Elmalı'nın durumuna göre netleşecek.
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Net Global Sivasspor maçında sakatlanan milli oyuncunun hazır olmaması halinde sol bekte Ismail Jakobs forma giyecek.
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Savunmanın ortasında ise sezonun genelinde olduğu gibi Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı ikilisi yer alacak.
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Orta saha üçlüsü yine Lemina-Torreira ve Sara'dan oluşacak.
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Kanatlarda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz forma giyecek.
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Sarı-kırmızılılar, ileri uçtaysa yine Victor Osimhen'le gol arayacak.