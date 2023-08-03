Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri!

        Zalgiris'i eleyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların Ljubljana'yı elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i 1-0 mağlup etti ve toplamda 3-2'lik skorla tur atladı.

        • 2

          Sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

        • 3

          Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 9 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

        • 4

          Galatasaray, Ljubljana'yı elemesi durumunda ise play-off turuna yükselecek.

        • 5

          Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.

        • 6

          İşte sarı-kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakipleri;

        • 7

          Antwerp (Belçika)

          Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)

          Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)

          Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İki aile arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Habertürk Anasayfa