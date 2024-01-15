Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        53
        Galatasaray
        GS
        48
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        29
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        25
        MKE Ankaragücü
        MKE
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        16
        İstanbulspor
        İST
        7
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ndeki sahaları üç aya hazır! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ndeki sahaları üç aya hazır!

        Sezon bitmeden Kemerburgaz'da inşaatı devam eden Metin Oktay Tesisleri'ne taşınmayı hedefleyen Galatasaray'ın yeni tesislerindeki futbol sahaları üç aya hazır olacak

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 15.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Temeli 19 Mayıs 2023'te atılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalar sürüyor. Sezon bitmeden yeni tesislerine parça parça da olsa taşınmayı hedefleyen Galatasaray'da geri sayıma da geçildi.

        130 dönümlük arazide önce ana binanın yapımına başlanırken bina inşaatında son aşamaya gelindiği öğrenildi. Yeni tesislerinde altı adet futbol sahası yapacak olan Galatasaray ilk olarak iki sahayı yaparak A Takımını Florya'dan çıkaracak ve yeni tesislerine taşıyacak.

        SAHALAR EN GEÇ NİSANDA HAZIR

        1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) finansmanını sağlayacağı iki futbol sahasının yapımı en geç nisanda tamamlanmış olacak. Sahalara çim serimi için şirketler ile görüşmeler yapılırken tekliflerin alındığı ve ikinci aşamaya geçildiği öğrenildi.

        Sarı-kırmızılı yetkililer, A Takımın kullanacağı iki futbol sahasını, ana bina inşaatı tamamlanmadan mart, en geç nisan gibi kullanıma hazır hale getirmeyi planlıyor. Florya'daki tesislerinden bir an önce çıkmayı hedefleyen Galatasaray, A Takımını taşıdıktan sonra çalışmalarına devam edecek ve yeni evine bölüm bölüm taşınacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        Habertürk Anasayfa