Galatasaray'ın Guela Doue teklifi ortaya çıktı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Guela Doue için harekete geçti.

İlk tercihi Manchester United'dan Wan Bissaka olan sarı-kırmızılılar, İngiliz oyuncunun Premier Lig dışına çıkmaya sıcak bakmaması sonrasında alternatiflere yöneldi.

Daha önce Sacha Boey'u da Rennes'den transfer eden sarı-kırmızılılar, Guela Doue için Rennes'e 5 milyon Euro teklif etti.

PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nordi Mukiele için de Fransız devinin kapısını kiralama formülüyle çalmaya hazırlanan Galatasaray, Rennes'in genç sağ beki Guela Doue için de kolları sıvadı.

Rennes ise 21 yaşındaki sağ bek için 15 milyon Euro istiyor ve Doue'yi bu meblağın altında bir ücrete bırakmayı düşünmüyor.

Geçen sezon A Takıma çıkan Doue, esas sıçramayı ise bu sezon yaşadı. Bu sezon Ligue 1'de 24 maça çıkan genç futbolcu 4 golün hazırlayıcısı oldu.