Galatasaray'ın Guela Doue teklifi ortaya çıktı
Galatasaray, sağ bek arayışlarında ilk tercihi Wan Bissaka'nın Premier Lig dışına çıkmak istememesi üzerine alternatiflere yöneldi. PSG'den ayrılması beklenen Nordi Mukiele için kiralama teklifine hazırlanan sarı-kırmızılılar, Rennes'in genç sağ beki Guela Doue için 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Rennes, 21 yaşındaki oyuncu için 15 milyon Euro talep ediyor.
Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Guela Doue için harekete geçti.
İlk tercihi Manchester United'dan Wan Bissaka olan sarı-kırmızılılar, İngiliz oyuncunun Premier Lig dışına çıkmaya sıcak bakmaması sonrasında alternatiflere yöneldi.
PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nordi Mukiele için de Fransız devinin kapısını kiralama formülüyle çalmaya hazırlanan Galatasaray, Rennes'in genç sağ beki Guela Doue için de kolları sıvadı.
Daha önce Sacha Boey'u da Rennes'den transfer eden sarı-kırmızılılar, Guela Doue için Rennes'e 5 milyon Euro teklif etti.
Rennes ise 21 yaşındaki sağ bek için 15 milyon Euro istiyor ve Doue'yi bu meblağın altında bir ücrete bırakmayı düşünmüyor.
Geçen sezon A Takıma çıkan Doue, esas sıçramayı ise bu sezon yaşadı. Bu sezon Ligue 1'de 24 maça çıkan genç futbolcu 4 golün hazırlayıcısı oldu.