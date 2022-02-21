Geçen hafta ilk 11’de şans verdiği Gemisin yerine Mohamed’i sahaya süren İspanyol çalıştırıcı, Mısırlı forvetin 85’te gelen golüyle takımını yenilgiden kurtardı. Göztepe önünde bu kez Mohamed’e ilk tertipte şans vereceği bildirilen Torrent’in maçın gidişatına göre Gomis’i de oyuna sürerek çift forvetli sistemi denemeyi planlıyor.