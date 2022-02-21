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Galatasaray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i! Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, ligde oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi. Galatasaray, teknik direktör Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galip gelemedi. Aslan'ın muhtemel 11'i ve son gelişmeler

21.02.2022 - 09:40 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

  • Göreve geldikten sonra 6 maçından da galibiyet alamayan teknik direktör Dominic Torrent, kalan tüm kredisini Göztepe önünde kullanacak. 

  • Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Kayserispor beraberliğinin ardından görevde kalıp kalmayacağı uzun süre tartışılan İspanyol teknik adam, küme düşme hattındaki rakibi Göztepe karşısında kaybederse görevinden olacak. 

     

  • Üst üste aldığı 4 yenilginin ardından son 2 maçını beraberlikte tamamlayan Sarı-Kırmızılılar’ın çiçeği burnunda antrenörü, İzmir’den galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. 

     

     

  • Geçen hafta ilk 11’de şans verdiği Gemisin yerine Mohamed’i sahaya süren İspanyol çalıştırıcı, Mısırlı forvetin 85’te gelen golüyle takımını yenilgiden kurtardı. Göztepe önünde bu kez Mohamed’e ilk tertipte şans vereceği bildirilen Torrent’in maçın gidişatına göre Gomis’i de oyuna sürerek çift forvetli sistemi denemeyi planlıyor.

     

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