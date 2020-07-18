Galatasaray camiası için Avrupa’nın ne kadar önemli olduğunu anlatan İmparator’un, “Son birkaç ayda yaşadığımız şanssızlıklar hepimizi çok üzdü. Şampiyonluk kaçsa da taraftarımız desteğini sürdürdü. Ancak geçen haftaki mağlubiyet onları da kızdırdı. Artık size yakışanı yapın ve kalan 2 maçınızı kazanarak ligi bitirebileceğiniz en iyi noktada bitirin” sözleriyle takımını uyardığı ifade edildi.