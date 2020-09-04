Galatasaray Kulübü, eski futbolcuları Necati Ateş, Selçuk İnan Albert Riera'nın mevki antrenörü; Hakan Balta'nın ise idari direktör olarak görev yapacağını duyurdu.

Levent Şahin ile Ümit Davala'nın antrenör olarak göreve devam ettikleri açıklandı.