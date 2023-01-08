Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta bu akşam Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da son hazırlıklar yapıldı. Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Sarı-kırmızılılarda zorlu deplasman öncesi gözler de Florya'ya dönmüş durumda. Bir süredir kampta olan Galatasaray'da üçüncü yerli oyuncu hesapları yapılıyor. İşte sarı-kırmızılılarda yerli senaryoları...

Galatasaray'da Okan Kocuk, forma giydiği süreçte derbi atmosferi için güven vermedi ve kaleyi Muslera'nın korumasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu'nun 11'deki yeri garanti görülürken ilk senaryo Emre Taşdemir'in sahaya çıkması... Bir süredir sakatlıklardan uzak kalan ve iyileşmesinin ardından antrenmanlara çıktıktan sonra yeniden sakatlanan Emre, önceki gün takımla çalışmalara katıldı.

Patrick van Aanholt'un da forma giydiği maçlarda gerek savunmada yaptığı hatalar gerekse topla oynarkenki tercihleri, Hollandalı oyuncuyu gözden düşürdü. Buruk, Emre Taşdemir'i bir seçenek olarak düşünse de 27 yaşındaki oyuncunun adale sakatlığından çıkması ve sakatlığın nüksetme ihtimali nedeniyle bu ihtimale çok sıcak bakmıyor.

İKİNCİ SEÇENEK ABDÜLKERİM-BERKAN-KEREM

Sarı-kırmızılılarda ikinci senaryo ise son maçların yıldızı Berkan Kutlu... Hem Sivasspor hem de Ankaragücü maçlarında özellikle top rakipteyken gösterdiği performansla beğeni toplayan Berkan Kutlu, Buruk'un kafasını ciddi derece meşgul eden seçeneklerden biri.