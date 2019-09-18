UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge'e konuk olan Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 18 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Galatasaray, söz konusu dönemdeki 18 dış saha mücadelesinde rakiplerine 14 kez yenilirken, 4 beraberlik alabildi.

Galatasaray, bu süreçte İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Kopenhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht, Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada İtalya'nın Juventus ile Kazakistan'ın Astana takımlarıyla yaptığı maçlardan ise beraberlikle döndü. Geçen sezon Benfica ile dış sahada 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar son olarak Club Brugge ile de 0-0 berabere kaldı.

DEPLASMANDA 6 MAÇTIR GOLÜ YOK!

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 6 müsabakada gol de bulamadı.

Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı son 6 deplasman maçında sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ve Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.