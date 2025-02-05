Galatasaray'ın Boluspor maçı kamp kadrosu açıklandı: 7 eksik!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray'da 7 isim kadroya alınmadı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Karşılaşmanın kamp kadrosunu açıklayan Galatasaray'da 7 eksik bulunuyor.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Victor Osimhen yer almadı.