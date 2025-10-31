Galatasaray ile Trabzonspor, 141. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Trabzonspor ile mücadele edecek.

Ligde sarı-kırmızılılar 9 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda aldığı 28 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-mavililer ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla ikinci sırada yer alıyor.

141. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 140 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

REKLAM

Bu mücadelelerde Aslan 192, Karadeniz ekibi ise 156 kez rakip fileleri havalandırdı.