Galatasaray ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi! Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla unutulmazlar arasına giren Bafetimbi Gomis, Al Hilal ile olan sözleşmesini feshetti.

Fransız basını; iki ezeli rakip ile Al-Rayyan'ın 36 yaşındaki golcünün transferi için çaba gösterdiğini yazdı.

Tecrübeli golcü, 2017-2018 sezonunda Galatasaray formasıyla 42 karşılaşmada 32 gol atarken 6 da asist yaptı. Gomis, 2018 yazında 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e transfer oldu.