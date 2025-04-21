Galatasaray için flaş transfer iddiası: Wout Faes

Belçika basınında yer alan habere göre; Galatasaray daha önce de radarına aldığı 27 yaşındaki oyuncu için bu kez daha kararlı. Leicester’ın ligden düşmesiyle Faes’in takımdan ayrılması bekleniyor ve yaz transfer döneminde ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.