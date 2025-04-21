Galatasaray için flaş transfer iddiası: Wout Faes
Devre arasında transfer edilen Carlos Cuesta'dan beklenen verimi alamayan Galatasaray, sezon sonunda savunma bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda Belçika basını, sarı-kırmızılıların Leicester City ile küme düşen Wout Faes'i gündemine aldığını iddia etti.
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Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren ve Ziraat Türkiye Kupası’nı da müzesine götürmek isteyen Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamasını sürdürüyor.
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CİMBOM'DA ROTA ADA!
Savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Premier Lig'den düşen Leicester City’nin deneyimli stoperi Wout Faes’i transfer listesine aldı.
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Belçika basınında yer alan habere göre; Galatasaray daha önce de radarına aldığı 27 yaşındaki oyuncu için bu kez daha kararlı. Leicester’ın ligden düşmesiyle Faes’in takımdan ayrılması bekleniyor ve yaz transfer döneminde ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
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ALMANYA VE İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR
Galatasaray’ın yanı sıra İtalya’dan Lazio ile bazı Alman kulüplerinin de Faes’i takip ettiği belirtiliyor.
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Bu sezon Leicester formasıyla 32 maça çıkan Belçikalı savunmacı, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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CUESTA BEKLENENİ VEREMEDİ
Öte yandan Galatasaray, devre arasında transfer ettiği Carlos Cuesta’dan beklenen katkıyı alamadı.
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Teknik direktör Okan Buruk’un tercihleri doğrultusunda Cuesta, ilk 11’den uzak kalmıştı. Yönetim, bu nedenle savunmaya yeni bir isim kazandırma kararı aldı.
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