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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda Guillermo Naranjo Hernandez dönemi

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez oldu

Giriş: 19.06.2023 - 18:02 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda Guillermo Naranjo Hernandez dönemi
AA

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Guillermo Naranjo Hernandez getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya'nın SC Potsdam ekibini çalıştıran Hernandez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Antrenörlük kariyerine 2013 yılında Allianz MTV Stuttgart ile başlayan İspanyol antrenör, 2017 yılına kadar sürdürdüğü görevinin ardından sırasıyla Romanya ekibi CSM Targoviște ve Polonya ekibi Enea PTPS Piła takımlarını çalıştırdı.

SC Potsdam ekibi ile 2 kez Almanya Süper Kupası ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşayan Hernandez, 2018-2021'de Yunanistan Kadın Milli Takımı'nda görev aldı. Yunanistan ile 2018 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Guillermo Naranjo Hernandez, 2022 yılından beri Romanya Kadın Milli Takımı'nda da başantrenörlük görevini üstleniyor.

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